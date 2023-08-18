Волгоградские образовательные учреждения примут около 600 детей из новых регионов России

Родителей дошкольников освободят от платы за присмотр и уход

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Более 600 детей и подростков, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также Харьковской области, с 1 сентября будут посещать детские сады, школы, ссузы и вузы Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в комитете образования региона.

"По оперативным данным, на территории региона в настоящее время находится 601 ребенок, прибывший с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей [России] и Харьковской области Украины, в том числе 129 дошкольников, 346 школьников (из них 2 первоклассника), 23 студента СПО (среднее профессиональное образование) и 103 студента вузов", - сказал представитель комитета.

В комитете добавили, что родителей или законных представителей детей, зачисленных в детсады, освободят от платы за присмотр и уход. Школьники и студенты колледжей будут обеспечены учебниками, канцелярскими принадлежностями, а также горячим питанием.

В феврале 2022 года в Волгоградскую область стали эвакуировать жителей Донбасса. Кроме того, регион взял шефство над Станично-Луганским районом ЛНР и занимается его восстановлением. Уточняется, что в 2022 году в образовательные учреждения Волгоградской области приняли порядка 200 эвакуированных детей.