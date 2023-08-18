Куба выразила благодарность России за передачу помощи для системы здравоохранения

По данным Министерства здравоохранения республики, поставка поможет в медицинском обслуживании по меньшей мере 10 тыс. человек в разных регионах страны

ГАВАНА, 18 августа. /ТАСС/. Куба благодарна правительству и народу России за поставку 26 тонн медикаментов и материалов для клиник. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Выражаем глубокую благодарность народу и правительству Российской Федерации, а также Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения за помощь, которая содержит 26 тонн медикаментов и расходных материалов для нашей национальной системы здравоохранения", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Груз был доставлен на Кубу в среду. В него входят 383 комплекта медикаментов и расходных материалов. По данным Министерства здравоохранения Кубы, поставка поможет в медицинском обслуживании по меньшей мере 10 тыс. человек в разных регионах страны.