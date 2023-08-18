В Москве открылась фотовыставка о новых регионах России

На уличных стендах на Гоголевском бульваре разместили репортажные снимки журналиста Сергея Венявского

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фотовыставка Российского военно-исторического общества (РВИО) "Крым. Новороссия. Россия" открылась 18 августа на Гоголевском бульваре в Москве. Она рассказывает о возрождении мирной жизни на освобожденных территориях, сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО.

"На выставке собраны репортажные фотографии журналиста Сергея Венявского, снятые в 2022 и 2023 годах. Впервые для посетителей представлены фотографии автора из Запорожской области - Бердянска, Мелитополя, Энергодара; Херсонской области - Херсона, Геническа; Республики Крым - Симферополя, Бахчисарая; Севастополя", - говорится в сообщении.

Автор выставки снимает репортажи в зоне проведения специальной военной операции с февраля 2022 года. Он отметил, что его главной задачей было сохранить историю для будущих поколений. "Ничто так не показывает правду, как визуальный взгляд. Фотодокументы нельзя подделать, нельзя исказить взгляд фотографа - это самый точный и непредвзятый взгляд на происходящие события. Говоря словами президента России, история о специальной военной операции, история о событиях современной России должна сохраняться в памяти поколений, - рассказал Венявский. - Надеюсь, что эта выставка не последняя, и мы [с РВИО] будем работать и дальше. Как по специальной военной операции, так и по тем послесловиям, которые нас ожидают после ее окончания".

Фотовыставка состоит из 22 уличных стендов, она будет доступна до середины сентября.​​​​

Это не первая выставка Венявского, в 2022 году его снимки из освобожденного Мариуполя экспонировались в Санкт-Петербурге, Смольном, Белгороде, Ростове-на-Дону и Москве.