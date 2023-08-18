18 августа, 03:02

В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 31 градуса

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 29 до 31 градуса жары. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 26 до плюс 31 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за жары будет действовать в Москве с 11:00 до 16:00 пятницы. 

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