В Бурятии буддийские ламы и верующие из 13 стран провели молебен Будде Шакьямуни

В Улан-Удэ с 17 по 19 августа проходит международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности"

ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН /Бурятия/, 18 августа. /ТАСС/. Буддийские священнослужители-ламы и верующие из 13 стран, которые участвуют в первом Международном буддийском форуме, провели молебен основателю этой религии Будде Шакьямуни на территории Иволгинского дацана в Бурятии.

"В центральном храме Иволгинского дацана проводится молебен поклонения Будде Шакьямуни. Мы знаем, что Будда Шакьямуни считается центральной фигурой для всех течений и направлений буддизма, поэтому мы проводим поклонение и восхваление ему. Очень много участников [форума] из стран, исповедующих буддизм", - сказал журналистам проректор буддийского университета Иволгинского дацана Бадма Багша.

Молебен возглавил Хамбо лама (глава) Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. После молебна на территории Иволгинского дацана состоится конференция "Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова".

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.