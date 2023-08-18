Вице-спикер ГД предложил ввести выплату за своевременное прохождение диспансеризации

Как отметил Борис Чернышов, нововведение положительно скажется на здоровье граждан, принесет пользу работодателям и бюджетам, а также снизит нагрузку на систему здравоохранения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести в России выплату в 15 тыс. рублей за своевременное прохождение комплексного профилактического медицинского осмотра. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отметил Чернышов, выплата должна перечисляться автоматически после появления в личном кабинете на Госуслугах отметки о прохождении осмотра в рамках диспансеризации.

"Принятие данной инициативы положительно скажется не только на здоровье россиян, но и принесет пользу работодателям и бюджетам всех уровней: снижение количества хронических заболеваний приведет к уменьшению числа пропущенных по болезни рабочих дней", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что своевременная профилактика позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. "Сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности является основным приоритетом государственной социальной политики России", - заключил Чернышов.