Сангха: российские буддисты достойно участвуют в специальной военной операции

Они защищают интересы страны в борьбе с Западом, отметил глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев

ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН /Бурятия/, 18 августа. /ТАСС/. Российские буддисты, в том числе уроженцы Бурятии, достойно участвуют в специальной военной операции и защищают интересы страны в борьбе с Западом. Об этом заявил глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.

"Наши буддисты сегодня воюют за русский мир, за славянский мир, чтобы сохранить свой монгольский мир. И когда страна находится в тяжелейшей ситуации, наши буддисты, в том числе [воинские] части из Бурятии, достойно защищают интересы нашей страны против всей Европы и Запада. Мы этим гордимся", - сказал Аюшеев на открытии конференции "Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова", которая проходит в Иволгинском дацане (монастыре).

Конференция проходит в рамках международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.