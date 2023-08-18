На юге и в центральной части Хабаровского края ожидаются ливни

Сложные погодные условия прогнозируют на 19 августа

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в южных районах и на части центральной территории в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"19 августа в южных районах (Вяземский, Бикинский, район им. Лазо) и части центральных районов края (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский) прогнозируется неустойчивая погода, обусловленная кратковременными дождями, местами ливнями", - говорится в распространенном сообщении.

Непогода может привести к авариям на объектах ТЭК и ЖКХ. Также возможны кратковременные подтопления дворов из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подтопление низких мест в населенных пунктах, размыв дорог. Спасатели рекомендовали главам муниципальных образований принять меры по предупреждению происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на ЧП.