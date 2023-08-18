18 августа, 05:32

В Уфе установили новый купол минарета на мечеть "Ар-Рахим"

Предыдущий упал 13 марта из-за порыва ветра

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Новый купол минарета установили на мечеть "Ар-Рахим" в Уфе взамен упавшего из-за порыва ветра, сообщают жители города в соцсетях.

Жители города публикуют фотографии в соцсетях, на них видно, что все четыре минарета с куполами. Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин сообщил в своем Telegram-канале, что установка купола планируется в 7:30 мск.

Как сообщали в управлении гражданской защиты города, купол упал 13 марта из-за порыва ветра, никто не пострадал.

Строительство мечети "Ар-Рахим" в Уфе начато в 2012 году, финансирование работ заморожено с 2016 года. Высота минаретов объекта составляет 74 м, общая площадь здания - порядка 25 тыс. кв. м. 

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