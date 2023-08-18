В Москве 18 августа может выпасть до 20% месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до 28-30 градусов тепла

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жаркая и душная погода ожидается в пятницу в Москве - воздух прогреется до 30 градусов, но может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня жарко, душно, атмосфера может преподнести неприятные сюрпризы. Будет облачно с прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди, грозы. Причем количество осадков по модельным оценкам до 15 мм, а это почти 20% от месячной нормы [осадков], то есть заряд может пройти хороший", - сказал собеседник агентства.

По его словам, воздух в Москве прогреется до 28-30 градусов тепла. В Подмосковье ожидается плюс 26 на севере и плюс 31 градус на юге.