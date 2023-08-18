Патрулирование на трех набережных Москвы усилят из-за жалоб на нарушения ПДД

В департаменте транспорта города отметили, что это позволит повысить безопасность пешеходов и водителей и сократить количество заторов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на трех московских набережных в связи с жалобами жителей столицы на многочисленные нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на трех московских набережных из-за жалоб москвичей на многочисленные нарушения ПДД. Водители бросают транспорт под запрещающими остановку знаками или на тротуарах. Это мешает пешеходам и провоцирует аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Так, патрулирование будет усилено на Пресненской, Бережковской и Краснопресненской набережных.

"Усиление контроля на этих участках повысит безопасность пешеходов и водителей, а еще сократит количество заторов. Пожаловаться на неправильную парковку можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56", - уточняется в сообщении.