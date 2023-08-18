"Фобос" заявил, что 19-20 августа в Москве будет теплая погода с кратковременными дождями

По прогнозам синоптиков, 20 августа есть вероятность грозы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Теплая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные, но в воскресенье пройдут кратковременные дожди, может быть гроза. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На выходных произойдет "сброс" температуры. В субботу будет солнечно, без осадков. Ночная температура будет плюс 14-16 градусов в Москве, в области - плюс 12-17 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 24-26 градусов, в области - плюс 22-27 градусов, день будет солнечный и похожий", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в воскресенье появится "неустойчивость" и не обойдется без кратковременных дождей. Температура станет ниже, чем накануне: в Москве будет 23-25 градусов тепла, в области - плюс 21-26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, есть вероятность грозы.