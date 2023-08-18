Загруженность дорог Москвы накануне 1 сентября может составить восемь баллов

По данным ЦОДД, наиболее загруженными магистралями будут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе и Ленинский проспект

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Затруднения движения около крупных торговых центров и цветочных рынков ожидаются в Москве 31 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"С середины августа машин на дорогах традиционно становится больше: окончание дачного сезона, времени отпусков, возвращение в город учащихся и подготовка к новому учебному году. По данным аналитиков ЦОДД, сейчас в городе ежедневно передвигается порядка 2,78 млн автомобилей. К середине сентября число авто вырастет на 3-7%, или 80-200 тыс. машин. Средняя загруженность составит 6-8 баллов", - значится в сообщении.

Так, в преддверии нового учебного года 31 августа заторы на дорогах могут достигнуть восьми баллов. "Не исключаем, что возникнут локальные затруднения движения около крупных ТЦ и цветочных рынков", - добавили в ЦОДД.

Наиболее загруженными магистралями будут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Ленинский проспект.

"Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах в первый месяц осени и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы сэкономить время, избегайте поездок на автомобиле в часы пик. А лучше пользуйтесь метро, МЦК или МЦД - так точно будет быстрее", - заключили в центре.