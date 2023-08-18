Путин поздравил членов Русского географического общества с профессиональным праздником

Президент отметил уникальную роль РГО в развитии географии, климатологии и метеорологии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов Русского географического общества (РГО) и всех специалистов, связанных с географическими науками и специальностями, с профессиональным праздником, отметив уникальную роль РГО в развитии географии, климатологии, метеорологии и других смежных наук.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем географа. Глубоко символично, что этот замечательный праздник мы отмечаем 18 августа в день основания в 1845 году Русского географического общества. <...> Отрадно, что и сегодня РГО объединяет своими задачами большое количество энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов и профессий, добровольцев и волонтеров", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что за минувшее время РГО сыграло уникальную роль в развитии географии, климатологии, метеорологии и других смежных наук в России, организовало масштабные исследовательские экспедиции в малоизученные регионы планеты, многое сделало для просвещения граждан. Кроме того, отметил президент, Русское географическое общество открыло миру имена выдающихся российских ученых, путешественников, мореплавателей, "которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству на благо укрепления его экономического потенциала и приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия".

Силами РГО реализуются востребованные научные, образовательные, просветительские, природоохранные, творческие проекты, в числе которых ставший легендарным Всероссийский географический диктант, указал президент.

"И конечно, в этот праздничный день хочу особо отметить большой, истинно подвижнический труд учителей и преподавателей географии", - говорится в послании главы государства. Именно они, заметил президент, открывают своим ученикам огромный мир знаний о планете, воспитывают у них любовь к стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей. Путин пожелал специалистам-географам успехов и всего наилучшего.

День географа отмечается в России 18 августа в четвертый раз. Этот профессиональный праздник был установлен приказом Министерства экономического развития РФ от 3 апреля 2020 года. Дата празднования приурочена ко дню основания Русского географического общества в 1845 году.