Власти Новой Зеландии выплатят $2,9 млн мужчине, несправедливо отсидевшему 18 лет в тюрьме

В 1986 году Алана Холла признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению

СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии выплатит компенсацию в размере $2,9 млн Алану Холлу, несправедливо обвиненному в убийстве и отсидевшему 18 лет в тюрьме. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра юстиции страны Дебора Расселл.

"Правительство признает, что Холл невиновен, и безоговорочно приносит извинения за неправомерно вынесенный приговор и тюремное заключение. Мы признаем, что извинения и предложенная компенсация не смогут полностью исправить несправедливость, от которой он пострадал, но надеемся, что это каким-то образом поможет ему наладить свою жизнь и заниматься тем, чем он хочет", - указала Расселл в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

В 1986 году Алан Холл был признан виновным в убийстве Артура Истона и приговорен к пожизненному заключению. В 1994 году Холл был условно-досрочно освобожден, однако добиться пересмотра дела он сумел лишь спустя 28 лет. В июне 2022 года Верховный суд Новой Зеландии пересмотрел его дело и отменил обвинительный приговор, полностью оправдав мужчину. Холл подал заявление о выплате компенсации за причиненные ему страдания и спустя год правительство страны получило рекомендации выплатить ему 4 933 725 новозеландских долларов.