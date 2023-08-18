Генпрокурор поручил проверить соблюдение законности в сфере добычи золота

Как отметили в Генпрокуратуре, особое внимание уделят соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законности в сфере добычи и оборота золота. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению Игоря Краснова прокурорами организована проверка исполнения законодательства, направленного на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях", - сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры проверят законность решений о предоставлении права пользования участками недр, наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр.

Отдельное внимание будет уделено соблюдению правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в сфере охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи. "Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления", - отметили в Генпрокуратуре.

Особое внимание уделят соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте мер, направленных на пресечение незаконного оборота драгметаллов.