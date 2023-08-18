18 августа, 07:02

СМИ сообщили о первом случае замены отчества на "матчество" на Украине

По данным издания "Украинские новости", девушка выбрала себе новое имя, взяла фамилию воспитавшего ее отчима, а в качестве отчества использовала матроним, став Лесеевной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя украинка сменила имя, фамилию и отчество, использовав при этом матроним - "отчество по матери". По данным издания "Украинские новости", возможно, это первый случай использования "матчества" на Украине.

Как сообщает издание, девушка выбрала себе новое имя, взяла фамилию воспитавшего ее отчима, а в качестве отчества использовала матроним, став Лесеевной.

Возможность менять отчество появилась на Украине с 1 января 2021 года. По данным Минюста страны, которые приводит издание, в первые же полтора месяца этим правом воспользовались 114 человек. 

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Украина
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