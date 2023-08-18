В районе Митино запустят еще один электробусный маршрут

Он свяжет Митино с центром Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девять электробусов будут обслуживать новый маршрут №356 в районе Митино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Запускаем еще один электробусный маршрут. Он свяжет Митино с центром города. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, электробусы выйдут на маршрут 356, который был создан в результате объединения с356 и 456к. Экологичный транспорт будет ходить чаще", - говорится в сообщении.

Как добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, маршрут №356 крайне востребован у пассажиров. В среднем в месяц вне сезона отпусков на нем совершается более 170 тыс. поездок. На линии каждый день будут работать 10 современных электробусов российского производства.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй в столице и в стране парк для электробусов в районе Митино. Благодаря этому экологичный транспорт начал заменять автобусы на северо-западе города.