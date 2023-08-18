Минпросвещения поддержало показ патриотических роликов о СВО в школах

Как отметили в ведомстве, формат видеоматериалов в виде живого диалога с участниками спецоперации, "несомненно, может быть использован во внеурочных занятиях "Разговоры о важном"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ поддержало инициативу первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду") о показе в школах патриотических видеороликов о спецоперации. Письмо с ответом замминистра просвещения Татьяны Васильевой на инициативу есть в распоряжении ТАСС.

"Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции. Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета "История", а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей", - говорится в письме.

Также в нем отмечается, что формат видеоматериалов в виде живого диалога с участниками спецоперации, "несомненно, может быть использован во внеурочных занятиях "Разговоры о важном", в частности при разработке материалов по темам "День спецназа", "День народного единства", "Мы вместе", "Герои нашего времени", "День защитника Отечества".

Ранее Минобороны РФ поддержало предложенную Лантратовой инициативу по созданию цикла видеороликов под общим названием "За что мы сражаемся?", в которых участники специальной военной операции смогут ответить на вопросы детей и школьников, российских граждан, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях СВО, своих личных мотивах участия в боевых действиях. Видеоролики будут представлять собой краткие сюжеты - интервью юных блогеров и патриотических активистов старшего школьного возраста с бойцами специальной военной операции. Длительность роликов будет составлять 15-20 минут. Ключевой особенностью видеороликов станет то, что их героями будут как участники СВО, так и российские подростки, выступающие в качестве интервьюеров.