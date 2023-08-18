Прощание с Андреем Николаевым началось в цирке на Цветном бульваре

Артист цирка умер 14 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссером-постановщиком номеров комического цирка и эстрады, наставником Аллы Пугачевой, артистом цирка Андреем Николаевым, более известным как клоун Андрюша, началось в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре, передает корреспондент ТАСС.

Николаев умер 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет.

Люди несут цветы. Траурная церемония проходит в малом манеже цирка. Гроб установлен в его центре, слева расположились родные и близкие. Траурные венки расставлены вокруг гроба.

После церемонии прощания Николаева кремируют. Позже его захоронят на Введенском кладбище в районе Лефортово.

Ранее в пресс-службе Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк") сообщали ТАСС, что расходы на организацию похорон берет на себя Союз деятелей циркового искусства.

Во время церемонии прощания была зачитана правительственная телеграмма от министра культуры России Ольги Любимовой, где говорится, что смерть Николаева стала прискорбной новостью. "Его яркие сценические образы запомнились и полюбились многим поколениям. Выдающийся талант и многогранное мастерство, полные энергии выступления и репризы открывали новые горизонты в мире цирка", - говорится в сообщении. Каждый его выход на манеж министр назвала настоящим событием, "которое завораживало зрителей". Любимова также отметила, что Николаев внес важный вклад в развитие циркового искусства.

Ведущая церемонии отметила, что Николаев говорил о своем желании "уйти в последний путь именно из этого цирка". Студенты ГИТИСа назвали время обучения у него годами счастья. "Это был человек и профессионал с большой буквы", - сказали они.

Об артисте

Николаев родился 27 марта 1938 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации. Он работал с артистами Юрием Никулиным и Олегом Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.