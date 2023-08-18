Минтруд предложил дополнительно переобучить по нацпроекту "Демография" еще 41 тыс. человек

Сейчас предусмотрено бесплатное прохождение краткосрочных курсов для 140 тыс. россиян

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил расширить охват числа участников программы бесплатного переобучения по нацпроекту "Демография". Таким образом, дополнительно 41 тыс. человек сможет получить новые навыки и знания, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предложил увеличить число участников программы переобучения в рамках нацпроекта "Демография" на 41 тыс. человек. Это позволит бесплатно получить востребованные на локальных рынках труда компетенции 180 тыс. граждан. Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Сейчас предусмотрено бесплатное прохождение краткосрочных курсов для 140 тыс. россиян (в течение 2023 года). Операторы программы уже направили в образовательные организации более 105 тыс. человек со старта приема заявок. Теперь охват программы предлагают увеличить еще на 41 тыс. человек.

Всего россиянам доступны около 5,6 тыс. образовательных программ. С 20 июня переобучение в рамках нацпроекта "Демография" развернуто в новых регионах. Принять участие в программе могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, участники СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане и другие категории соискателей.