18 августа, 07:50

Срок продления абонементов на парковки со шлагбаумом в Москве завершится 26 августа

С 27 числа те места, на которые абонемент не продлили, поступят в общую продажу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты Московского паркинга напоминают, что через неделю перестанет действовать приоритетное продление абонементов на столичные парковки со шлагбаумом. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Пора продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на сентябрь. Последний день приоритетного продления - 26 августа. С 27 числа те места, на которые абонемент не продлили, поступят в общую продажу", - значится в сообщении.

Там уточняется, что продлить абонемент можно на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные плоскостные парковки". Купить новый абонемент и записать его на карту "Тройка" можно в любое время до 10 сентября. 

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