На Украине оцифровали Острожскую Библию первопечатника Ивана Федорова

Книга считается первым полным изданием Библии на церковнославянском языке

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинского историко-культурного заповедника "Острожский замок" оцифровали Острожскую Библию, изданную первопечатником Иваном Федоровым в 1581 году. Об этом сообщает областной совет Ровненской области.

Онлайн-версия доступна на сайте заповедника. Книга считается первым полным изданием Библии на церковнославянском языке, некоторые ее части были основаны на переводах белорусского просветителя Франциска Скорины. Библия была издана колоссальным для того времени тиражом - до полутора тысяч экземпляров, по оценкам историков. Текст Острожской Библии до сих пор используется старообрядцами.

Библия была отпечатана в Острожской типографии - одном из первых появившихся на Руси центров книгопечатания, расположенном в древнерусском городе Остроге, в настоящее время находящемся на территории Ровненской области Украины.