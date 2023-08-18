В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Фабрика дизайна 2.0"

Участникам предстоит разработать решения задач, поставленных бизнес-заказчиками в треках "Быт" и "Устойчивость"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прием заявок от столичных дизайнеров на участие в конкурсе "Фабрика дизайна 2.0" начался в Москве. Участникам предстоит разработать решения задач, поставленных бизнес-заказчиками в треках "Быт" и "Устойчивость", сообщается на портале мэра Москвы.

"Для заказчиков участие в проекте - это возможность найти подходящее дизайнерское решение для продукции своей компании, а для дизайнеров - настроить коммуникацию с производствами и предприятиями, реализовать свои проекты и повысить качество предлагаемых на рынке товаров и услуг. Кроме того, благодаря конкурсу частично решается проблема импортозамещения - участники создают функциональную продукцию, не уступающую по качеству зарубежным производителям", - приводятся слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

В треке "Быт" участникам предлагают поработать с проектами, улучшающими качество жизни, в том числе товарами и сервисами, повышающими эстетические и потребительские свойства продуктов. В треке "Устойчивость" дизайнеры решат задачи заказчиков, направленные на формирование интереса к устойчивому развитию, в том числе в сферах охраны здоровья, профессиональных заболеваний, социального дизайна. Всего представлено свыше 150 заданий от более чем 100 компаний.

В первых треках конкурса "Техносуверенитет" и "Экспорт" приняли участие более 300 дизайнеров и 79 компаний из разных регионов России. Победителями стали 43 команды. По итогам конкурса уже подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, продолжаются переговоры о реализации других проектов. Подать заявку можно до 15 сентября на сайте проекта.