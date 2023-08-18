Синоптики сообщили, что 37-градусная жара на Кубани продлится до 22 августа

В регионе объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что сильная жара на побережье Черного моря в Краснодаре продлится до 22 августа включительно, температура воздуха будет достигать 37 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС).

"20.08, 21.08 и 22.08.2023 на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается сильная жара +37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение по сильной жаре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая жара относится к категории опасных явлений. По данным центра, в Краснодаре жара будет достигать 39 градусов выше нуля.