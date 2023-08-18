Роскомнадзор прокомментировал запрет публикации фото атак дронов

Как отметили в ведомстве, принятие соответствующего законопроекта должно основываться на проработанных механизмах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официально распространенных Министерством обороны РФ материалов. В то же время принятие законопроекта должно основываться на проработанных механизмах, такое мнение ТАСС высказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения. Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации", - сказали в пресс-службе.

Ранее сенаторы предложили внести соответствующие изменения в законы "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Опубликованные данные, в соответствии с законопроектом, признаются новым видом "противоправной, опасной для общества и государства информации". В случае выявления противоправной информации в интернете генпрокурор России или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие данные.