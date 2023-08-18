Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 18 августа

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гроза и усиление ветра ожидаются в Москве во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве до конца дня ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге. Держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения", - значится в публикации.

Как уточняется в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства , во второй половине дня и до конца суток в столице при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в комплексе.