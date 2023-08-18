МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в городе ожидается шквалистое усиление ветра до 15 м/с

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гроза и град ожидаются во второй половине дня в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в городе Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве попросили автомобилистов снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.