18 августа, 08:23

Летевший в Калининград самолет "Аэрофлота" ушел на запасной аэродром в Пулково из-за грозы

Других задержек рейсов, связанных с погодой в Калининграде, нет

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший в Калининград из Москвы рейсом SU 1014, ушел на запасной аэродром в Пулково в Санкт-Петербурге из-за грозы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта Храброво.

"Самолет "Аэрофлота", следовавший в Калининград из московского аэропорта Шереметьево рейсом SU 1014, должен был приземлиться в Калининграде в 09:35 (по местному времени), из-за грозы находился в зоне ожидания, ушел на запасной аэродром в Пулково", - сообщили в пресс-службе.

Других задержек рейсов, связанных с погодой в Калининграде, сейчас нет. По словам собеседника агентства, все утренние рейсы прибыли, задержки некоторых вечерних рейсов с погодой не связаны. Погода в районе аэропорта постепенно улучшается. 

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