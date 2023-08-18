Москва передаст в аренду более 10 спорткомплексов по городской программе в 2023 году

Арендаторы в течение 25 лет будут обязаны использовать спортивные объекты по назначению

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Москвы в 2023 году передадут в долгосрочную аренду частным операторам более 10 спорткомплексов по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами. Арендаторы в течение 25 лет будут обязаны использовать спортивные объекты по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, сообщается на портале мэра Москвы.

"С этого года в Москве реализуется совместная программа департамента экономической политики и развития города и департамента спорта, направленная на повышение эффективности управления объектами массового спорта. В 2023 году по этой программе планируется передать частным операторам более 10 объектов Москомспорта. Они продолжат работу под управлением новых арендаторов и сохранят свою основную деятельность", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

Отмечается, что два объекта - спорткомплекс с закрытым теннисным кортом в Ясеневе и спортивный зал в Академическом районе - в апреле и июле уже передали в рамках программы частному оператору, который управляет примерно 30 спортплощадками. Сейчас город проводит торги на право заключения договоров долгосрочной аренды пяти спортивных объектов. Среди них - спорткомплекс, расположенный по адресу: 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3 общей площадью почти 7,4 тыс. кв. м, спортивный комплекс на улице Берзарина (дом 19, корпус 1) общей площадью 591,4 кв. м, аквастудия с тремя бассейнами площадью 2 тыс. кв. м на Береговой улице (дом 4, корпус 10), спорткомплекс на Мосфильмовской улице (дом 41, корпус 2) общей площадью 2 205 кв. м, а также спортивный комплекс, расположенный на первом этаже многоквартирного дома по адресу: Матвеевская улица, дом 36, общей площадью 158 кв. м.

Итоги торгов подведут в конце августа - сентябре.