В Петербурге до конца 2023 года откроются три новых отеля

Один из объектов будет работать под брендом Cosmos Collection

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Пятизвездочный отель, а также гостиница и апарт-отель категории "четыре звезды" откроются в Санкт-Петербурге до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Cosmos Group, входящая в группу АФК "Система", открывает пятизвездочный отель на Итальянской улице, 8. Он будет работать под брендом Cosmos Collection. В настоящее время завершаются отделочные работы", - рассказали в комитете. Общая площадь гостиницы составит 2,7 тыс. кв. м, в ней будет 24 номера различной категории, ресторан и конференц-зал.

Кроме того, на юге города, на Пулковском шоссе, откроются гостиница категории "четыре звезды" и апарт-отель такого же класса. "Открытие первой части (апарт-отеля) комплекса "Domina Пулково Отель и Апартаменты" запланировано на лето 2023 года, запуск гостиницы - на третий квартал", - отметили в пресс-службе.

Этот комплекс будет включать гостиницу на 253 номера, апарт-отель на 479 номеров, 12 конференц-залов, спа-зону с бассейном и подземный паркинг. Комбо-отель ориентирован на несколько базовых сегментов рынка, традиционных для юга города, среди которых культурный и деловой туризм, поток по линии аэропорта Пулково.

Председатель комитета Сергей Корнеев считает важным появление в Петербурге новых гостиниц, которые смогут принимать гостей города. "Развитие туристской отрасли позволяет создавать объекты инфраструктуры разной ценовой категории, в различной стилистике, с разнообразным набором услуг, - сказал он ТАСС. - Город на Неве - это современный динамичный мегаполис, где каждый найдет себе занятие по душе и выберет место размещения соответственно своим предпочтениям. Благодаря труду всей отрасли гостеприимства последние несколько лет 86% наших гостей оценивают уровень предоставляемых услуг как "высокий" и "очень высокий".

Корнеев добавил, что власти города со своей стороны работают над увеличением турпотока в Санкт-Петербург в целом и повторных поездок в частности. "Для привлечения гостей из других регионов совместно с представителями индустрии гостеприимства ведем масштабную информационную кампанию "Добро пожаловать в Санкт Петербург!" И это приносит результаты - так, в июле этого года загрузка отелей Северной столицы составила 83%. Это говорит о спросе со стороны туристов и профессионализме наших отельеров", - отметил глава комитета.