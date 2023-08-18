Фальков: многие российские вузы предоставляют дополнительные учебные места участникам СВО

По словам главы Минобрнауки, всего по квоте для участников спецоперации и их детей в университеты зачислили 6 659 человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Многие высшие учебные заведения в России предоставляют дополнительные бесплатные места для обучения студентам, поступающим по специальной квоте для участников СВО и их детей. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Надо отметить, что российские вузы <…> предоставляли возможности, зачисляли и сверх бюджетных мест, в том случае, когда было больше заявлений", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", отметив, что такие примеры есть во многих регионах страны.

По словам Фалькова, всего по специальной квоте для участников СВО и их детей в вузы зачислено 6 659 человек, из них 1 211 абитуриентов поступили без вступительных испытаний.