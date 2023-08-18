Полотно российского флага на Останкинской телебашне обновят к 22 августа

Размер флага России на Останкинской телебашне - 4,5 на 1,5 м, вес - около 2 кг

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Телебашни в регионах страны окрасятся в цвета триколора в честь Дня флага России. Также на Останкинской телебашне обновят полотно российского триколора, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"К 22 августа, Дню Государственного флага, на шпиле главной телебашни страны будет обновлено полотно российского триколора. Размер флага России на Останкинской телебашне - 4,5 на 1,5 м, вес - около 2 кг. Это специальные параметры, рассчитанные на ветровую нагрузку, которую способен выдержать шпиль башни. Полотнище сделано из особо прочной ткани, усиленной армированной сеткой", - значится в сообщении.

Там отмечается, что даже эта ткань изнашивается под сильным ветром, дождем и снегом. Замена требует участия трех мачтовиков, вся процедура занимает 2-3 часа.

"Телебашни РТРС по всей стране в государственный праздник украсит праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок. На медиафасаде Останкинской башни появится триколор. На световом панно телебашен в Нальчике и Нижнем Новгороде отобразится надпись "22 августа - День Государственного флага Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе сети.

Праздничной иллюминацией также озарятся телебашни в Белгороде, Братске, Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми, Пятигорске, Самаре и других городах.

День флага отмечают в России с 1994 года. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.