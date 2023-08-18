В московском метро появились посвященные МЦД-4 и МЦД-3 транспортные карты "Тройка"

Тираж проездных билетов ограничен

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" с дизайном в цветах МЦД-3 и МЦД-4 стали доступны для покупки в московском метрополитене. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы выпустили новые лимитированные "Тройки" к запуску новых Московских центральных диаметров. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, купить их можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская". Дизайн тематических карт выполнен в цветах двух Московских центральных диаметров. Часть, посвященная МЦД-4, выполнена в ментоловом цвете, а МЦД-3 - папайя", - говорится в публикации с примечанием, что тираж проездных билетов ограничен.

17 августа президент РФ Владимир Путин дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Это третья линия Московских центральных диаметров. Она связала Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположено 38 станций, на 14 из них - пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 работает с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда должны курсировать каждые пять-шесть минут.

Ранее Собянин сообщал, что запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Киевско-Горьковского (Калужско-Нижегородского) Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовят к 4 сентября.