Фарфоровое кашпо династии Мин продали за £100 тыс. на британском аукционе

По данным Daily Mail, первоначально его оценили всего в £100

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Фарфоровое кашпо, первоначально оцененное всего в £100 ($127), было продано на аукционе Duke's в Дорчестере (графство Дорсет) более чем за £100 тыс. ($127 тыс.). Как сообщает газета Daily Mail, именно участники торгов предположили, что предмет относится к эпохе правления династии Мин, в результате чего его цена увеличилась в десятки раз.

По данным издания, на фарфоровом артефакте не было ни печати мастера, по которой можно было бы определить, к какому историческому периоду относится предмет, ни каких-либо других опознавательных признаков. Однако, сами участники аукциона обратили внимание на сине-голубой узор в виде виноградной лозы, которым было расписано кашпо. Такая роспись, как пишет газета, была популярна именно во времена династии Мин.

В конечном счете артефакт ушел с молотка за £104 тыс. ($132 тыс.) включая налоговые сборы. Его обладателем стал коллекционер из Великобритании.

Фарфоровые изделия династии Мин считаются истинными произведениями искусства. В период 1368-1644 годов императоры Китая лично контролировали процесс производства фарфоровых изделий, поэтому те отличались высоким качеством. Особое внимание в то время уделяли росписи таких изделий. Технология производства фарфоровых ваз хранилась в строгом секрете, а за разглашение этой тайны провинившемуся грозила смерть. Раскрыть секрет технологии создания таких ваз до сих пор не удалось ни одному мастеру в мире.