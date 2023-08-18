Bloomberg: сотни старых электромобилей оставлены владельцами на пустырях в КНР

По данным агентства, факт оставления автомобилей без их последующей переработки "нивелирует все преимущества от массового перехода страны на электрокары"

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Компании - владельцы сотен устаревших электрокаров оставили их на городских пустырях по всему Китаю из-за появления более совершенных моделей, утверждает агентство Bloomberg.

По его информации, китайские автопроизводители, поощряемые государственными субсидиями, несколько лет назад начали выпускать "огромное количество электромобилей", автономный ход которых после подзарядки составлял "всего около 100 км". Местные компании, специализирующиеся на услугах такси и каршеринга, закупали эти машины по выгодным ценам, однако впоследствии автомобили якобы "были брошены" по причине "банкротства перевозчиков" из-за обострения отраслевой конкуренции, а также "появления моделей с лучшими характеристиками".

При этом агентство указывает, что факт оставления автомобилей без их последующей переработки "нивелирует все преимущества от массового перехода страны на электрокары". Каждая такая машина компенсирует объемы выбросов углекислого газа, которыми сопровождалось ее производство, "лишь после нескольких лет эксплуатации", а внутри многих оставленных автомобилей остаются непереработанные аккумуляторы, содержащие такие ценные компоненты, как никель, литий и кобальт.

Китаю удалось в последние годы стать мировым лидером в области производства электромобилей. В 2022 году в КНР выпустили около 6 млн электрокаров и гибридных моделей, почти каждый третий новый автомобиль, проданный внутри страны, был электрическим. На долю Китая в настоящий момент приходится 60% всех электромобилей мира, он обладает самой разветвленной инфраструктурой для их подзарядки на планете, уточняет агентство.