Молдавские производители зерна ужесточат протесты, если не получат помощь правительства

Аграрии заявляют, что оказались на грани банкротства

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Молдавские производители зерна потребовали ввести мораторий на выплаты по долгам и угрожают правительству ужесточить акции протеста. С таким заявлением выступила ассоциация "Фермерская сила" после встречи с вице-премьером, министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей.

"Главной темой обсуждения стал трехмесячный мораторий на начисление штрафов и пени по просроченной задолженности, принуждение к исполнению обязательств и возбуждение дела о несостоятельности в отношении фермеров, которые выращивают зерновые и масличные культуры", - говорится в сообщении на странице ассоциации в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Аграрии считают, что подобная мера не потребует затрат из бюджета и может быть оперативно утверждена действующей Комиссией по чрезвычайным ситуациям, как это было сделано в период пандемии. Они заявляют, что оказались на грани банкротства, и требуют организовать встречу с премьер-министром не позднее следующей недели. Ассоциация пригрозила "жесткой реакцией", если это требование будет проигнорировано властями.

Этим летом фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Затем они взяли паузу для уборки урожая, но на этой неделе заявили о возобновлении акций протеста и провели пикет здания правительства. Исполнительный директор ассоциации Александр Слусарь назвал главными проблемами аграриев невозвращенные кредиты и указал на необходимость создания специальных транспортных коридоров для экспорта молдавской сельхозпродукции, которую, по его словам, выдавливают крупные поставки зерна с Украины.

Ранее власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений на экспорт зерна. Однако они отказались от этой идеи после угрозы со стороны Киева в ответ заблокировать весь молдавский экспорт. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору.