ВОЗ ведет мониторинг варианта BA.2.86 коронавируса из-за большого числа мутаций

В организации пояснили, что пока поступили сообщения "лишь о нескольких последовательностях этого варианта из небольшого числа стран"

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила мониторинг варианта BA.2.86 коронавируса SARS-C0V-2. Ввиду большого числа мутаций его включили в список "вариантов, находящихся под наблюдением", сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ в соцсети X (ранее Twitter).

В организации пояснили, что пока поступили сообщения "лишь о нескольких последовательностях этого варианта из небольшого числа стран". В этой связи, по словам организации "требуется больше данных для понимания этого варианта и степени его распространения". "Количество мутаций требует внимания. ВОЗ будет информировать страны и общественность по мере получения дополнительной информации", - отмечается в сообщении.

Сейчас семь вариантов коронавируса, вызывающего COVID-19, включены ВОЗ с список "вариантов, находящихся под наблюдением", и три - в список "вариантов, вызывающих интерес". Организация призывает страны "улучшить эпидемиологический надзор, секвенирование и отчетность по COVID-19, поскольку этот вирус продолжает циркулировать и эволюционировать".

В опубликованном в ночь на пятницу еженедельном информационном бюллетене по ковиду ВОЗ сообщила, что вариант BA.2.86 несет более 30 мутаций шиповидного гена. По ее словам, "известно только о четырех последовательностях этого варианта", эти сведения поступили из двух стран Европейского региона и одной страны Американского региона . "Потенциальное влияние мутаций BA.2.86 в настоящее время не известно", - констатировали в ВОЗ. Сейчас наиболее распространенными вариантами коронавируса, циркулирующими в мире, являются XBB.1.16 и EG.5. Они выявлены соответственно в 101 и 50 странах. Оба эти варианта включены ВОЗ в группу "вариантов, вызывающих интерес".

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 16 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 769 774 646 случаев заражения коронавирусом, умер 6 955 141 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.