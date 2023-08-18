18 августа, 09:39

Памфилова надеется на объективное разбирательство в отношении сопредседателя "Голоса"

Критика Григория Мельконьянца часто помогала работе Центризбиркома, добавила глава ЦИК

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Критика сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца часто помогала работе Центризбиркома РФ (ЦИК РФ), разбирательство в отношении него должно быть объективным. Об этом журналистам заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

17 августа адвокат Михаил Бирюков сообщил ТАСС, что Мельконьянц был доставлен в ГСУ СК РФ для предъявление обвинения по делу об организации работы нежелательной в России НПО.

"Надеемся, что разберутся объективно, потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала", - сказала Памфилова.

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. 

Теги:
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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