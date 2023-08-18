18 августа, 10:10
Военная операция на Украине

В Тюмени две улицы назвали в честь погибших отличившихся участников СВО

Андрей Огибалов и Владимир Гоненко были ранее награждены орденом Мужества посмертно

ТЮМЕНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Две улицы в Тюмени получили имена участников специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко, оба награждены орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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"Сегодня на комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени две улицы в планировочном районе Березняковский получили топонимы. С инициативой присвоить элементам улично-дорожной сети имена героев специальной военной операции Андрея Огибалова и Владимира Гоненко выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников", - говорится в сообщении.

По данным администрации Тюмени, Андрей Огибалов и Владимир Гоненко были уроженцами Тюмени и принимали участие в СВО. Андрей Огибалов, рядовой контрактной службы, в ходе выдвижения в колонне боевой тактической группы на своей боевой машине увидел группу боевиков, находящихся в засаде. Предупредив командира взвода о противнике, развернул боевую машину десанта в направлении боевиков и дал команду на открытие огня. В ходе завязавшегося боя он получил ранения, но, превозмогая боль, продолжил уничтожать противника, за это был награжден орденом Мужества (посмертно).

Владимир Гоненко был призван по мобилизации и попал на службу в ВДВ. Он действовал в составе штурмовой группы по уничтожению важного опорного пункта боевиков. В ходе боя Владимир пришел на выручку своему командиру и, спасая его, получил смертельное ранение. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, ефрейтор Владимир Гоненко также награжден орденом Мужества (посмертно). 

Теги:
РоссияТюменская областьВоенная операция на Украине
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