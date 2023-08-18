В Москве на ВДНХ пройдут турниры по волейболу и футболу

Турниры состоятся 20 и 26 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Турниры "Кубок ВДНХ" по волейболу и футболу состоятся в Москве 20 и 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"20 августа главная выставка страны впервые проведет турнир "Кубок ВДНХ" по волейболу, в котором примут участие восемь команд. Также 26 августа состоится соревнование "Кубок ВДНХ" по футболу, который впервые был организован в 2022 году. Посмотреть игры в рамках турнира "Кубок ВДНХ" по волейболу можно 20 августа с 10:00 до 18:00 на волейбольных полях у Мичуринского сада. В мероприятии примут участие восемь команд, в том числе представители ВДНХ. Мероприятие пройдет при поддержке ООО "Спортцентр", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что игра состоит из трех партий, каждая из которых заканчивается, когда одна из команд набирает 15 очков. Команды делятся на группы, лидеры которых проходят в плей-офф турнира. Победителем турнира становится команда, набравшая наибольшее количество побед. Игроки команд, занявших призовые места по итогам чемпионата, награждаются кубками и медалями.

А 26 августа с 13:00 до 16:30 во второй раз пройдет турнир "Кубок ВДНХ" по футболу. Место проведения: поля для мини-футбола около Мичуринского сада. В турнире примут участие 12 команд, в том числе сотрудники ВДНХ. Обслуживать турнир будут два профессиональных футбольных судьи.

"Соревнование проводится по правилам мини-футбола без положения "вне игры". Продолжительность игры: два тайма по 10 минут с перерывом в две минуты. Игроки на поле: по пять в каждой команде. Количество замен не ограничено. В случае ничейного результата в основное время игры команды пробивают по три пенальти с шестиметровой отметки, в случае очередной ничьи - до определения победителя", - уточнили в пресс-службе.

Команды, занявшие первое и второе места по наибольшему количеству набранных очков, в своих группах разыгрывают между собой медали турнира по кубковой системе. За победу начисляют три очка, за ничью - одно. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда по наибольшему количеству побед, по личным встречам, общей разнице забитых и пропущенных мячей, наибольшему числу забитых мячей во всех встречах, по жребию, лучшему показателю в играх между собой. Победители турнира получат кубки и медали.