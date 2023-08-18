В метро и на вокзалах Москвы пассажирам бесплатно раздают воду из-за жары

В частности, воду раздают на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили", "Студенческая", "Кутузовская" и "Багратионовская"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортного комплекса столицы и МТ ППК раздают бутилированную воду на станциях метро, автовокзалах и автостанциях, причалах электросудов и Ленинградском вокзале из-за жаркой погоды в городе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Жара в Москве не отступает. Мы заботимся о своих пассажирах и бесплатно предлагаем воду в метро на станциях: "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия); "Фили", "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская", "Кунцевская" (Филевская линия); "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия). На автовокзалах и автостанциях: "Саларьево", "Северные Ворота", "Центральный", "Южные Ворота", "Варшавская", "Орехово". На причалах электросудов: "Киевский", "Трехгорный", "Сити-Центральный", "Сити-Багратион", "Кутузовский", "Сердце Столицы". МТ ППК раздает воду на Ленинградском вокзале с 14:00", - говорится в публикации.

Отмечается, что при необходимости - в случае повышении температуры на транспортных объектах - список мест может быть расширен.

"В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью, носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды. Если почувствовали себя плохо в метро, пользуйтесь колоннами экстренного вызова, чтобы получить медпомощь", - добавили в департаменте.