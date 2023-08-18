Правда ли, что скоро массово будут продавать продукты из насекомых?

Еще в 2019 году в ООН прогнозировали рост численности населения Земли к 2050 году на 2 млрд — до примерно 10 млрд человек. Такое увеличение потребует удвоения текущего производства продовольствия, чему может помешать, например, сокращение подходящих для этого площадей в результате изменений климата.

Хотя проблема нехватки еды и, как следствие, голода в первую очередь грозит развивающимся странам, а развитых касается в меньшей степени, поиски альтернативных источников продовольствия идут полным ходом. Насекомые — один из вариантов.

В России существуют предприятия, которые выращивают насекомых промышленно. Но они либо используют тех для переработки отходов животноводства, либо производят из них корм для животных. Также есть разработки по использованию биомассы насекомых в производстве муки и масла — уже для людей. Но хотя основная часть насекомых, которые выращиваются на отечественных предприятиях, пригодны в пищу для человека, в России речь об их массовом использовании для этих целей не идет. И в целом на отечественном рынке нет потребности в такой продукции, сходятся во мнении эксперты.

К тому же нет в этом и экономической необходимости. По данным за 2022 год, Россия входит в топ-5 крупнейших в мире производителей свинины и мяса птицы, а также собирает стабильно высокий урожай зерна. А Доктрина продовольственной безопасности призвана обеспечить россиянам физическую и экономическую доступность качественных пищевых продуктов в количестве, которое нужно для активного и здорового образа жизни.

"Маловероятно, что еда из сверчков появится в России в ближайшее время в массовом производстве — это достаточно дорогой продукт", — отмечает эксперт конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества", организованного Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова, кандидат биологических наук Олег Буханцев. А рассуждения, что всех можно накормить дешевым белком из насекомых, — это миф, подчеркивает эксперт. Производство такой продукции — сложная технология, в которой еще много открытых вопросов для ее оптимизации и удешевления.

У диеты, включающей насекомых, есть свои плюсы, отмечали в свое время в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Так, по разным оценкам, насекомые содержат от 7 до 48% белка, при этом в говядине его — 19–26%, а в креветках — 13–27%. Кроме того, насекомые характеризуются низкой жирностью, содержат большое количество аминокислот, антиоксидантов, железа, кальция, цинка. В частности, сверчки богаты витаминами В12, В1, В2, А, С. А некоторые исследования показали, что потребление 25 г в день сверчков в виде муки на завтрак положительно повлияло на микробиоту человека.

Что касается безопасности пищевого сырья из насекомых для населения, то, например, в Европе разрешили использовать в пищевом производстве несколько их видов. Перед вводом нового продукта на рынок Европейское агентство по безопасности пищевой продукции (EFSA) провело его научную оценку. При этом на продуктах, произведенных с добавлением насекомых, предусмотрена специальная маркировка. Однако в EFSA отмечают, что потребление насекомых может вызвать аллергию. Особенно у тех, у кого раньше случалась реакция на ракообразных, пылевых клещей и моллюсков. Кроме того, аллергены из корма для насекомых (например, глютен) могут содержаться и в продукции, произведенной непосредственно из них.

А вот подтверждений связи потребления в пищу насекомых и онкологических, а также других заболеваний достоверно не выявлено. Статистика заболеваемости раком (на 100 тыс. человек) в странах, где насекомые — часть традиционной кухни, не выше, чем в тех, где насекомые не входят в обычный рацион.

Хитин же действительно трудно переваривается человеком. Однако и он может приносить пользу, отмечали в Роспотребнадзоре, — снижает всасывание жиров, уменьшая тем самым риск развития атеросклероза и всех его неблагоприятных последствий. Кроме насекомых хитин, кстати, содержится и в привычных грибах.

"Хитин относится к группе трудноусваиваемых углеводов. По своим свойствам он близок к растительной клетчатке. При употреблении в пищу продукции на основе муки сверчка хитин проходит "транзитом" через организм человека, — объясняет Олег Буханцев. — Небольшие доли хитина, которые можно найти в муке из сверчков, оказывают стимулирующее воздействие на кишечник, способствуя более эффективному пищеварению. Это оказывает дополнительное позитивное влияние на организм. Также важно, чтобы сверчков кормили "правильными" кормами, в которых отсутствуют токсины, тяжелые металлы и т.п. Таким образом, использование сверчков в пищевой продукции не оказывает негативного воздействия на организм человека, если у него нет индивидуальной непереносимости данного продукта. В индивидуальных случаях аллергические реакции могут вызываться различными пищевыми продуктами, содержащими растительные или животные белки. Утверждения, что сверчки влияют на развитие сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, не имеют под собой научной основы — клинических исследований, которые доказали бы негативное влияние, не проводилось. Наши наблюдения говорят об обратном — об очевидной пользе данного дополнительного источника белка. Отмечу, что в РФ продукция, предназначенная в пищу людям, проходит строгий лабораторный контроль, и о заражении теми же кишечными паразитами речи быть не может".