Правда ли, что скоро массово будут продавать продукты из насекомых?

В соцсетях и мессенджерах обсуждают…
1
…что насекомых, в частности сверчков, в обозримом будущем будут активно использовать для изготовления еды. При этом пользователи опасаются, что подобное сырье может вызвать аллергию, депрессию, рак, заражение кишечными паразитами, сердечно-сосудистые и другие заболевания. И что хитин, содержащийся в насекомых, вообще не усваивается человеческим организмом.
А что на самом деле?
2
Еще в 2019 году в ООН прогнозировали рост численности населения Земли к 2050 году на 2 млрд — до примерно 10 млрд человек. Такое увеличение потребует удвоения текущего производства продовольствия, чему может помешать, например, сокращение подходящих для этого площадей в результате изменений климата.
Хотя проблема нехватки еды и, как следствие, голода в первую очередь грозит развивающимся странам, а развитых касается в меньшей степени, поиски альтернативных источников продовольствия идут полным ходом. Насекомые — один из вариантов.
В России существуют предприятия, которые выращивают насекомых промышленно. Но они либо используют тех для переработки отходов животноводства, либо производят из них корм для животных. Также есть разработки по использованию биомассы насекомых в производстве муки и масла — уже для людей. Но хотя основная часть насекомых, которые выращиваются на отечественных предприятиях, пригодны в пищу для человека, в России речь об их массовом использовании для этих целей не идет. И в целом на отечественном рынке нет потребности в такой продукции, сходятся во мнении эксперты.
К тому же нет в этом и экономической необходимости. По данным за 2022 год, Россия входит в топ-5 крупнейших в мире производителей свинины и мяса птицы, а также собирает стабильно высокий урожай зерна. А Доктрина продовольственной безопасности призвана обеспечить россиянам физическую и экономическую доступность качественных пищевых продуктов в количестве, которое нужно для активного и здорового образа жизни.
"Маловероятно, что еда из сверчков появится в России в ближайшее время в массовом производстве — это достаточно дорогой продукт", — отмечает эксперт конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества", организованного Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова, кандидат биологических наук Олег Буханцев. А рассуждения, что всех можно накормить дешевым белком из насекомых, — это миф, подчеркивает эксперт. Производство такой продукции — сложная технология, в которой еще много открытых вопросов для ее оптимизации и удешевления.
У диеты, включающей насекомых, есть свои плюсы, отмечали в свое время в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Так, по разным оценкам, насекомые содержат от 7 до 48% белка, при этом в говядине его — 19–26%, а в креветках — 13–27%. Кроме того, насекомые характеризуются низкой жирностью, содержат большое количество аминокислот, антиоксидантов, железа, кальция, цинка. В частности, сверчки богаты витаминами В12, В1, В2, А, С. А некоторые исследования показали, что потребление 25 г в день сверчков в виде муки на завтрак положительно повлияло на микробиоту человека.
Что касается безопасности пищевого сырья из насекомых для населения, то, например, в Европе разрешили использовать в пищевом производстве несколько их видов. Перед вводом нового продукта на рынок Европейское агентство по безопасности пищевой продукции (EFSA) провело его научную оценку. При этом на продуктах, произведенных с добавлением насекомых, предусмотрена специальная маркировка. Однако в EFSA отмечают, что потребление насекомых может вызвать аллергию. Особенно у тех, у кого раньше случалась реакция на ракообразных, пылевых клещей и моллюсков. Кроме того, аллергены из корма для насекомых (например, глютен) могут содержаться и в продукции, произведенной непосредственно из них.
А вот подтверждений связи потребления в пищу насекомых и онкологических, а также других заболеваний достоверно не выявлено. Статистика заболеваемости раком (на 100 тыс. человек) в странах, где насекомые — часть традиционной кухни, не выше, чем в тех, где насекомые не входят в обычный рацион.
Хитин же действительно трудно переваривается человеком. Однако и он может приносить пользу, отмечали в Роспотребнадзоре, — снижает всасывание жиров, уменьшая тем самым риск развития атеросклероза и всех его неблагоприятных последствий. Кроме насекомых хитин, кстати, содержится и в привычных грибах.
"Хитин относится к группе трудноусваиваемых углеводов. По своим свойствам он близок к растительной клетчатке. При употреблении в пищу продукции на основе муки сверчка хитин проходит "транзитом" через организм человека, — объясняет Олег Буханцев. — Небольшие доли хитина, которые можно найти в муке из сверчков, оказывают стимулирующее воздействие на кишечник, способствуя более эффективному пищеварению. Это оказывает дополнительное позитивное влияние на организм. Также важно, чтобы сверчков кормили "правильными" кормами, в которых отсутствуют токсины, тяжелые металлы и т.п. Таким образом, использование сверчков в пищевой продукции не оказывает негативного воздействия на организм человека, если у него нет индивидуальной непереносимости данного продукта. В индивидуальных случаях аллергические реакции могут вызываться различными пищевыми продуктами, содержащими растительные или животные белки. Утверждения, что сверчки влияют на развитие сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, не имеют под собой научной основы — клинических исследований, которые доказали бы негативное влияние, не проводилось. Наши наблюдения говорят об обратном — об очевидной пользе данного дополнительного источника белка. Отмечу, что в РФ продукция, предназначенная в пищу людям, проходит строгий лабораторный контроль, и о заражении теми же кишечными паразитами речи быть не может".
Что в сухом остатке?
3
Даже если продукты питания, изготовленные с использованием насекомых, появятся на российском рынке, они, скорее всего, смогут занять небольшую нишу, но не стать продуктами массового потребления. Так как Россия полностью обеспечивает себя всеми классическими видами продовольствия.
При этом специалисты ООН в свое время позитивно оценили перспективы использования насекомых в пищевой промышленности. Но в первую очередь их рекомендации касались развивающихся стран, которые сталкиваются с массовым голодом. Кроме того, для повышения безопасности и питательной ценности пищевых продуктов, изготовленных из съедобных насекомых, необходимо контролировать условия их выращивания и термически обрабатывать такие продукты.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы"