Первый международный форум инноваций БРИКС пройдет в Москве 27-29 августа в рамках МУФ

Участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международный форум инноваций БРИКС состоится в рамках Московского урбанистического форума в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Российская столица примет первый Международный форум инноваций БРИКС. Его центральной темой станет концепция облачного города - участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе. Москва не первый год развивает инновации и IT-инфраструктуру, внедряя лучшие практики в самых разных сферах - от экономики и медицины до транспорта и оказания госуслуг", - сказала Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба комитета по туризму Москвы.

По ее словам, на форум приглашены представители более чем 30 стран. "Среди участников - главы городов, министерств и ведомств из стран БРИКС (в это межгосударственное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), Азии и Ближнего Востока, а также представители институтов развития и технологических компаний - всего порядка 3 тыс. человек", - добавили в комитете.

27 августа они обсудят актуальные запросы жителей мегаполисов, 28 августа посвятят экономике, а завершится деловая программа 29 августа общей темой "Город". Участники затронут вопросы развития технологического бизнеса, новые электронные сервисы, различные аспекты цифровой трансформации городов.

Кроме того, будут обнародованы результаты рейтинга 100 крупнейших городов мира по уровню технологического и пространственного развития, подготовленного Исследовательским институтом городских инноваций Гуанчжоу (Guangzhou Institute for Urban Innovation) в партнерстве с научными организациями из Южно-Африканской Республики, Индии и Бразилии.

Деловую программу дополнит выставка, где покажут достижения компаний, в частности, в области электроэнергетики, систем безопасности, робототехники и медицины, заключили в комитете по туризму Москвы.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest с лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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