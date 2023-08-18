Под Псковом епархия начала проверку из-за освящения памятника Сталину без согласования

Как сообщили в пресс-службе, в мероприятии приняли участие священнослужители, не получив на это соответствующего согласования

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Великолукская епархия начала служебную проверку после открытия памятника руководителю СССР Иосифу Сталину в городе Великие Луки Псковской области в связи с тем, что в мероприятии приняли участие священнослужители, не получив на это соответствующего согласования. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

"В городе Великие Луки 15 августа 2023 года состоялось открытие памятника И.В. Сталину. Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с Епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, действия и высказывания священнослужителей на церемонии открытия памятника "не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви" и отражают их личные взгляды и убеждения.

РПЦ также взяла на контроль ситуацию с "освящением" памятника.

"Ситуация с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках <...> совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение). Тем более возмутительны слова священнослужителя, что "пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников". Эти слова кощунственны. <…> Ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в дни гонений "Господь обратил зло во благо", явив стойкость в вере множества христиан, которые теперь служат примером соотечественникам и молятся за них Богу. Однако, добавил епископ, "злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей".

В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что "поддерживает и подтверждает сказанное владыкой" Саввой.

Как сообщал ТАСС 15 августа, памятник руководителю СССР Иосифу Сталину был открыт в городе Великие Луки Псковской области на территории завода "Микрон" при поддержке фонда культурного наследия "Русский витязь". Скульптором монумента выступил Михаил Красильников, высота монумента составляет 8 м.