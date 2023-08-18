18 августа, 10:07
Военная операция на Украине

ВСУ сообщили о блокировании страницы командования "Запад" в Facebook

Страница командования находится в режиме "теневого бана", то есть блокировки контента пользователя без его ведома

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Администраторы Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) блокировали страницу оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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"Уважаемые пользователи Facebook! Официальная страница оперативного командования "Запад" с аудиторией около 130 тыс. читателей заблокирована", - говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Отмечается, что страница командования "Запад" находится в режиме "теневого бана", то есть блокировки контента пользователя без его ведома. В случае введения администраторами такой меры записи отображаются только в лентах подписчиков и нигде больше.

Причины блокировки страницы не сообщаются. Сухопутные войска ВСУ извещают, что пресс-служба командования "Запад" завела новую страницу в Facebook для публикации своих материалов.

Оперативное командование "Запад" - объединение Сухопутных войск ВСУ, созданное в январе 1998 года на базе Прикарпатского военного округа. Зона ответственности оперативного командования охватывает территорию западных областей Украины - Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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