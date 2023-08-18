Рейс из Барнаула в Санкт-Петербург задержали более чем на 12 часов

Выполнение рейса ожидают 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Северный ветер" задержала самолет из Барнаула в Санкт-Петербург на 12,5 часа. Вылета ожидают почти 200 пассажиров, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Барнаула имени Титова по инициативе авиакомпании "Северный ветер" объявлена задержка выполнения авиарейса в Санкт-Петербург продолжительностью более 12 часов", - говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь в 10:35 (06:35 мск), однако вылет был отложен до 23:00 (19:00 мск). Выполнение рейса ожидают 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних. Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров.