Прокуратура обнаружила сговор при реализации нацпроекта "Образование" в Новосибирске

Компания-поставщик оборудования для образовательных программ получила более выгодные условия при заключении контракта

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Новосибирская транспортная прокуратура нашла нарушения при закупках по нацпроекту "Образование", проводившихся новосибирским авиационным колледжем. Компания-поставщик оборудования для образовательных программ получила более выгодные условия при заключении контракта, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"ООО "Центр промооборудования" при проведении торгов на право поставки оборудования для образовательных программ, реализуемых Новосибирским авиационным техническим колледжем имени Б. С. Галущака, нарушило антимонопольное законодательство. Организация вступила в сговор с образовательным учреждением относительно условий закупки. В результате этого была ограничена конкуренция добросовестных поставщиков, в связи с чем контракт был заключен с единственным участником на сумму свыше 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

По инициативе Новосибирского транспортного прокурора Новосибирским УФАС России вынесено решение о признании общества виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности). Организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей.

Ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по факту приобретения по нацпроекту авиаколледжем некачественных тренажеров для практических занятий на 15 млн рублей.

Новосибирский авиационный колледж имени Галущака основан в 1929 году. Учреждение обучает студентов по направлениям, связанным с управлением радиотехническими комплексами и системами по управлению космических аппаратов, эксплуатацией беспилотников, производством и обслуживанием авиатехники. Общая численность обучающихся по программам подготовки - свыше 1 800 человек. Среди партнеров колледжа - ООО "C7 Инжиниринг" (S7 Technics) и Новосибирский авиаремонтный завод.