МЧС выявило 41 тыс. нарушений пожарной безопасности при подготовке школ к учебному году

Надзорные органы ведомства провели более 8 тыс. контрольных мероприятий в учреждениях образования в 2023 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 41 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности выявлено при подготовке школ в РФ к новому учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В этом году надзорными органами МЧС России проведено более 8 тыс. контрольных мероприятий в учреждениях образования, в результате чего выявлено порядка 41 тыс. нарушений. Администрациями организована работа по устранению недостатков", - сказали в МЧС.

На данным момент, по информации Минобразования, к началу учебного года готовы 85% учреждений, полностью готовы все школы в 13 регионах. "В образовательных организациях и студенческих общежитиях необходимо спланировать обследования электросетей, кабелей и электрооборудования. Это должно быть не разовой акцией, а работа с определенной периодичностью", - процитировали в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

29 августа пройдет всероссийское учение, в ходе которого персонал и охрана образовательных учреждений пройдет тренировку по действиям в нештатных ситуациях. 1 сентября для обеспечения безопасности Дня знаний будут задействованы сотрудники МЧС. А в первой декаде сентября пройдут уроки безопасности и учения по эвакуации с учащимися.