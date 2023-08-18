В Англии машинисты поездов в сентябре проведут забастовку

Они также не будут работать сверхурочно из-за спора с правительством о повышении оплаты труда

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Машинисты поездов проведут новую забастовку в Англии 1 сентября в рамках продолжающегося спора с правительством о повышении оплаты их труда. Об этом говорится в сообщении, распространенном Объединенным обществом машинистов электровозов и водителей пожарных машин (Aslef).

Помимо этого, 2 сентября машинисты не будут работать сверхурочно, что также доставит проблемы пассажирам, так как поезда должны перестать курсировать ранее обычного. Еще более усложнить ситуацию должно то, что стачка должна совпасть по времени с ранее объявленной забастовкой более 20 тыс. сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании. Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, который представляет их интересы, сообщил, что железнодорожники не будут работать по 24 часа 26 августа и 2 сентября.

"Мы не хотим прибегать к подобным действиям, но железнодорожные компании и правительство, которое поддерживает их, вынудили нас оказаться в этом положении, потому что они отказываются сесть и поговорить с нами и не сделали честного и разумного предложения по оплате труда машинистов поездов, как не сделали его ни разу за последние четыре года, с 2019 года, хотя цены за это время подскочили более чем на 12%", - прокомментировал ситуацию Мик Уилан, глава Aslef, объединяющего 96% машинистов Англии, Шотландии и Уэльса. "Мы не слышали ни слова от работодателей - ни встречи, ни звонка, ни СМС, ни электронного письма с 26 апреля, и у нас нет контактов с правительством с 6 января", - добавил он.

Правительство в ответ заявляет, что выступило с достойным предложением, однако обвинило профсоюзных лидеров в том, что они блокируют для своих членов возможность провести голосование по этому предложению. Как пишет газета Financial Times, доход от пассажирских перевозок составил в первом квартале этого года £2,2 млрд ($2,8 млрд), что меньше на £3,2 млрд ($4,1 млрд) дохода за тот же период четыре года назад.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 6,8% в июле этого года в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках, помимо железнодорожников, принимали участие медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий.